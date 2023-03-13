Евгений Ортиков назначен заместителем прокурора Владимирской области. Приказом Генерального...

Евгений Ортиков назначен заместителем прокурора Владимирской области.Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 01.03.2023 года № 219-к старший советник юстиции Ортиков Евгений Владимирович назначен на должность заместителя прокурора Владимирской области, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Евгений Владимирович родился в 1979 году в д.Большие Алгаши Шумерлинского района Чувашской Республики.В 2002 году окончил Чувашский государственный университет по специальности «юриспруденция».В том же году принят на службу в прокуратуру Республики.Работал в должностях помощника прокурора Красночетайского района, помощника и старшего помощника Шумерлинского межрайонного прокурора, заместителя прокурора Красночетайского района, заместителя прокурора Ленинского района г. Чебоксары, заместителя начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Чувашской Республики, старшего помощника прокурора Чувашской Республики по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, о противодействии экстремизму и терроризму, Чебоксарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурора Калининского района г. Чебоксары.За добросовестную службу поощрялся правами прокурора Республики, Генерального прокурора Российской Федерации. Награждён знаком отличия «За верность закону» III степени и медалью «300 лет прокуратуре России».Фото пресс-служба облпрокуратуры.