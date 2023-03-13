Гололед на дорогах повлек за собой сразу несколько аварий. Одна из них оказалась смертельной. В ночь на 13 марта в Суздальском районе столкнулись сразу четыре автомобиля: два грузовика и две

Гололед на дорогах повлек за собой сразу несколько аварий. Одна из них оказалась смертельной. В ночь на 13 марта в Суздальском районе столкнулись сразу четыре автомобиля: два грузовика и две легковушки. ДТП произошло возле села Павловское. На кадрах видно, что грузовик перевозил крупногабаритный груз – бетонную балку для моста. По предварительной информации полиции, грузовик занесло