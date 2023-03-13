Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.

Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.«Слишкомхорошо, чтобы быть правдой», – так можно трактовать позитивные новости этойнедели. «Все может оказаться не так плохо, как кажется», – говорите себе, еслиполучите новости негативные. Вот такое противоречивое время!Втораядекада марта это период Нептуна – планеты плохо прогнозируемой. Черт ее знает,что у нее на уме! Ее энергия может быть светлой и нести вдохновение, творческиеинсайты, но может быть и темной, мутной, как вода в мартовских лужах. И на этойнеделе будет преобладать второй вариант.Периодс 13 по 19 марта не подходит почти ни для чего: конфликт Марса с Солнцем обычнои так лишает сил, а благодаря вмешательству Нептуна обещает приправить ситуациюленью, нерадивостью и невнимательностью, желанием прихвастнуть, соврать,обмануть, схитрить. Для людей, нечистых на руку, эта неделя – просто раздолье.Нестоит в это время верить никому – даже себе! Отложите принятие решений, крупныепокупки, переговоры, операции с недвижимостью, переезд, смену работы, диагностику,начало лечение новыми препаратами, знакомства с противоположным полом. Всевышеописанное может принести разочарование или даже большие проблемы.Максимум,что можно делать – заниматься творчеством, придумывать что-то оригинальное: отодежды до произведений искусства. Писатели, художники, композиторы, модельеры,мастера ручного труда могут рассчитывать на разгул фантазии и плодотворнуюработу, в особенности 15 – 16 марта, когда Нептун поочередно соединится сСолнцем и Меркурием, а Венера переместится в Телец.Используйтеэтот период для своих увлечений, отдыха, спокойных рутинных дел, чтения книг.Эта передышка очень полезна, ведь с 20 марта нас ждет новый взлет активности.Так что «ленивая неделя» очень кстати!ОвенМногоев вашей жизни завершается, подходит к концу. Из-за этого неделя для некоторыхОвнов может быть в какой-то степени судьбоносной: окончательно уйдут в прошлоеотношения, учеба или интерес. С 20 марта начнется новый этап жизни,подготовьтесь к нему, настройтесь на самые позитивные варианты!ТелецВенера16 марта войдет в ваш знак, будучи в не очень хорошей форме после стычки сПлутоном. Тельцам следует быть осторожными и не пытаться бороться с теми, укого больше прав. Посвятите неделю разбору завалов, наведению порядка, а еслисил на это нет – отдыхайте так, как сейчас хочется.БлизнецыВашемуМарсу на этой неделе несладко – ему предстоит дать бой Нептуну и самому Солнцу.Учитывая это, вряд ли вы будете в состоянии переделать кучу дел – энергии можетпросто не хватить. Так что заранее настройтесь на самый лайтовый вариант:делайте то, что получается, а остальное подождет.РакПостарайтесьне развивать мысли о том, что кто-то замышляет против вас плохое, вас разлюбил(-а) партнер / партнерша, или вдруг изменил отношение начальник – планеты наэтой неделе щедры на иллюзии, фейки, ошибочные выводы. Занимайтесь самыми чтони на есть земными делами, и спокойно ждите выходных.ЛевНеделяможет быть неудачной в плане финансов, долгосрочных стратегий, знакомств,важных встреч, на которые вы рассчитывали. Старайтесь экономить деньги и неподдавайтесь импульсивным желаниям в любовной сфере: сейчас легко нарваться намошенников и просто ненадежных людей или врунишек.ДеваВашиуязвимые места сейчас – работа, бизнес и парные отношения. В любой из этих сферможет произойти мутная ситуация. Важно не паниковать и не давать быстрыхответов, выторгуйте себе право подумать и принять решение на следующей неделеили хотя бы в воскресенье, когда Меркурий перейдет в Овен.ВесыМножествозабот, поручений, мелких дел, необходимость исправлять ошибки, сделанные впрошлом – вот чем придется заниматься Весам. В принципе, вы любите бытьзанятыми, и это правильно (меньше времени на глупые мысли), но старайтесь неперетруждаться. Режим дня, тайм-менеджмент – ваше все!СкорпионПонедельникокажется самым приятным для Скорпионов, особенно творческих профессий. Начинаясо вторника лучше нажать на тормоз в любых делах, спорте, развлечениях, личнойжизни. Воздерживайтесь от покупок и если у вас есть дети, не нужно их усиленновоспитывать сейчас, не портите им самооценку.СтрелецВыначнете неделю с Луной в вашем знаке, из-за чего можете чувствовать себя неслишком уверенно. Возможны конфликты с теми, кто старше по возрасту или должности.Дома тоже вероятны неожиданности, требующие вмешательства. Старайтесь нессориться со своими домашними, а также следите за сантехникой и трубами.КозерогНеназначайте ничего важного на 16 марта, когда Луна в вашем знаке будет груститьи посылать вам пораженческие мысли. Гоните их прочь, но не говорите себя что-тотипа «Соберись, тряпка!» Попробуйте просто нажать на паузу. Вы не ленитесь и нетянете время, вы выжидаете более подходящий момент!Водолейфинансами у Водолеев будет не очень, с настроением – тоже, особенно в субботу.В целом неделя не обещает вам ничего выдающегося, скорее наоборот: серенькиебудни, рутинные дела. Пообещайте себе не пытаться поднять себе настроениепокупками и вредными вкусняшками, попробуйте что-то другое!РыбыСатурносваивается в вашем знаке, делает по нему первые шаги, а Солнце – последние. 20марта светило окончательно покинет Рыбы на целый год. Не ждите от себя трудовыхподвигов или отличных оценок на учебе – ваш уровень энергии сейчас понижен,берегите здоровье и давайте себе разные поблажки.