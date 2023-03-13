Из Владимирской области доставлен груз помощи мобилизованным землякам. Важный груз доставлен. В...

Из Владимирской области доставлен груз помощи мобилизованным землякам.Важный груз доставлен. В Курской области на военном полигоне разгрузили пиломатериалы и всё самое необходимое для палаточного лагеря, в котором проходят дополнительное обучение владимирские бойцы.Напомним, груз подготовлен по заявкам командиров и бойцов. Владимирцы отправили древесину, рабочие инструменты, колёса для вездеходов, спальные мешки. Собрать все необходимое удалось благодаря активному участию предпринимателей почти из всех муниципалитетов Владимирской области, отметил губернатор Александр Авдеев.Как сообщает телеграм-канал СВОи33, к месту разгрузки машинам по распутице помогли добраться армейские "Уралы". Взяли на прицеп. Сопровождали груз представитель областного правительства Сергей Наумов, депутат ЗС Дмитрий Рожков, член Общественной Палаты региона Екатерина Меркурьева. Концерт для наших бойцов подготовили солистки вокальной группы "Владимир". На сцену поднялись и бойцы части.Фото и видео телеграм-канала СВОи33