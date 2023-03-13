Кольчугинский городской суд оценил в 30 700 рублей нападение терьера на женщину. Об этом деле...

Кольчугинский городской суд оценил в 30 700 рублей нападение терьера на женщину.Об этом деле сообщает Кольчугинский городской суд. В прошлом году в селе Бавлены Владимирской области на женщину (и её пса) напала собака. Она была без поводка и намордника.Набросившись, американский стаффордширский терьер порвал женщине куртку, а также укусила её за левое бедро.В дальнейшем пострадавшая вынуждена была обратиться за медицинской помощью и делать уколы, принимать антибиотики.В письменных пояснениях, содержащихся в материалах дела, условная «хозяйка» пса подтвердила показания истца. Она сообщила, что собака принадлежит ее детям. Женщина лишь присматривала за ней в их отсутствие.Судом установлено, что ответчиком, временно осуществляющей уход за псом, не было обеспечено «надлежащее содержание животного и не приняты необходимые меры».С «хозяйки» агрессивного пса в пользу пострадавшей взысканы 304 рубля (в счет расходов), 30 000 рублей (за клинический осмотр собаки с постановкой диагноза, компенсацию морального вреда и пр. ), а также 400 рублей - судебные расходы по оплате государственной пошлины.Фото: pxfuel.com