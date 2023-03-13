Данные за январь-февраль 2023 года.

За январь-февраль 2023 года на железной дороге из-за собственной неосторожности получили травмы 13 человек, девять из них погибли. Это почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.Как правило, происшествия случаются, когда люди переходят пути перед движущимся поездом или находятся на пешеходном настиле во время движения поезда.Представители магистрали призывают соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов, не использовать телефоны и гаджеты во время посадки, высадки из вагонов и во время ожидания на платформах.При этом на железной дороге регулярно проводят профработу по предупреждению травматизма пассажиров: устанавливают предупреждающие плакаты и знаки безопасности, строят и ремонтируют пешеходные мосты и настилы, проводят рейды вместе с правоохранительными органами, а также профбеседы с учащимися.