Серьезный пожар произошел в поселке Мстера Вязниковского района. На улице Мичурина загорелся частный жилой дом. Во время происшествия пострадали двое мужчин 46 и 37 лет. Сообщение о

Серьезный пожар произошел в поселке Мстера Вязниковского района. На улице Мичурина загорелся частный жилой дом. Во время происшествия пострадали двое мужчин 46 и 37 лет. Сообщение о возгорании в тревожное ведомство поступило 12 марта около 9 часов утра. На борьбу с пламенем выехали 9 пожарных на трех спецмашинах. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области Вызов