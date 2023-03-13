Резкая смены погоды преподнесла жителям региона массу неприятностей. Водители и пешеходы в соцсетях делились фото и видео настоящих рек и озер на улицах городов. Автомобили буквально плыли

Резкая смены погоды преподнесла жителям региона массу неприятностей. Водители и пешеходы в соцсетях делились фото и видео настоящих рек и озер на улицах городов. Автомобили буквально плыли по дорогам, некоторые оставляли в больших лужах колеса. Ну, а жители домов нередко оказывались буквально заперты в собственных квартирах. В такую историю, например, попали пенсионеры на улице Лакина