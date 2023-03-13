Народные приметы: 14 марта. Почему в День Авдотьи Весновки ни в коем случае нельзя стричь...
Народные приметы: 14 марта. Почему в День Авдотьи Весновки ни в коем случае нельзя стричь волосы?
14 марта православная церковь вспоминает мученицу Евдокию Илиопольскую. Когда-то она любила отдых и развлечения, у неё было много денег. Но однажды, встреча с монахом Германом изменила её жизнь. Мужчина поведал Евдокии о тайнах Святого Писания. Через какое-то время она прошла через обряд крещения и постриглась в монахини. Евдокия раздала свое состояние бедным. В монастыре, ставшем ее домом, она много времени проводила в молитвах. Евдокию назначили игуменьей. Получив дар чудотворения, она исцеляла больных.
В народном календаре 14 марта «прозвали» Днём Авдотьи Весновки. На Руси эта дата считалась и днем Нового года.
С 14 марта начинаются сильные ветры, которые еще называют «подсвистывающими». Верили, что вместе с их приходом в свои права вступает настоящая весна.
Что ни в коем случае нельзя делать в День Авдотьи Весновки?
1. Женщинам 14 марта нельзя стричь волосы. Верят, что вместе с ними можно «отрезать» и мужскую любовь.
2. Нельзя строить планы. Считается, что нечистая сила может «подслушать» человека и помешать ему.
3. Нельзя разорять гнезда ласточек. Считайте, что вы таким образом «разорили» и свой дом.
4. После захода солнца лучше оставаться дома. В народе верили, что именно в этот день можно лишиться всех своих сбережений.
Традиции
14 марта хозяйки на Руси выпекали печенье в форме птиц. Угощения раздавались детям, которые привязывали их за ниточки и подбрасывали в небо. Люди верили, что такой ритуал призывает птиц скорее вернуться из южных стран.
Считается, что талая вода 14 марта обладает целебными и омолаживающими свойствами. Девушки ею умывались.
Народные приметы
«Какова Авдотья - такое и лето»;
«Откуда ветер повеет - оттуда весна пойдёт»;
«Если идёт тихий снег, то летом ожидается много грибов и ягод»;
«Тёплая и ветреная погода к засушливому лету»;
«Капель с крыш – к теплому лету»;
«Если на Евдокию молодой месяц с дождем, то быть мокрому лету»;
«Нет в марте воды – нет в мае травы».
Фото: pxfuel.com