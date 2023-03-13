Как сообщает Роспотребнадзор, опасный диагноз поставили уже в Ленинградской, Самарской и Новосибирской областях, а также в Подмосковье.

Непривитые мигранты могут завезти корь во Владимирскую область. Как сообщает Роспотребнадзор, опасный диагноз поставили уже в Ленинградской, Самарской и Новосибирской областях, а также в Подмосковье.Заболевание привезли мигранты из ближнего зарубежья, которые не прошли процедуру иммунизации. Во избежание эпидемии с апреля Роспотребнадзор начнёт вакцинировать незащищённую часть населения.Количество непривитых взрослых владимирцев составляет не менее 5%. Среди детей показатель чуть выше.