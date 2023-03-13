Неутешительные данные показали анализы питьевой воды в школах Владимирской области. С 1 января...

Неутешительные данные показали анализы питьевой воды в школах Владимирской области.С 1 января 2022 года, после вступления в силу СанПиН 2.3/2.4.3590—20, в образовательных учреждениях чаще стали устанавливать кулеры, пурифайеры и питьевые фонтанчики. По инициативе Ассоциации производителей питьевой воды в розлив, в рамках проекта «Единой России» «Чистая страна», в региональных школах был проведен мониторинг доступных источников питьевой воды.В ходе мониторинга, некоторые кулеры и питьевые фонтанчики не были оборудованы средствами обеспечения безопасности, обслуживание данного оборудования не соответствует методическим рекомендациям Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба регионального отделения "Единой России"В ряде случаев конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков в школах не оборудованы ограничительным кольцом, и у каждого школьника есть возможность прикоснуться рукой или своей тарой к поверхности крана — это может способствовать распространению бактериологических инфекций."Мыть кулер необходимо 1 раз в неделю, а проводить санитарную обработку — 1 раз в три месяца. При сильной нагрузке диспенсера, когда кулером пользуется большое количество людей, и при наличии в кулере холодильника специалисты рекомендуют это делать чаще — минимум 1 раз в месяц, а дезинфицировать зону розлива необходимо ежедневно", - рассказал координатор проекта Артем Старостин.Вода из пурифайеров часто готовится процессом обратного осмоса, который практически полностью лишает воду полезных свойств, вода становится обессоленной, физиологически не полноценной для детей. Более того, обслуживание данного оборудования также обязательно.Школьники рассказали, что чаще всего кулеры и фонтанчики в школах либо сломаны, либо в них нет воды — и детям приходится брать ее с собой из дома в бутылочках."Таким образом, на данный момент дети в школах чаще пьют кипяченую воду из систем централизованного водоснабжения, которая в большинстве случаев может не соответствовать нормам качества питьевой воды для детей. Требования к этой воде ниже, а риски для здоровья от ее потребления — выше", - делают вывод в «Единой России».Участники дискуссии, организованной партией власти, ратуют за водоматы, где вода разливается в тару покупателя:Автоматы воды в розлив обслуживаются производителями воды, а рекомендованное качество продукта в них зафиксировано в методических рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных в октябре 2022 года. В документе специалисты ведомства указывают необходимость обеспечения уровня общей минерализации питьевой воды от 150 мг/л до 500 мг/л., что в принципе соответствует требованиям к детской воде от 3х лет и, следовательно, такую воду можно приобрести рядом с домом и перелить в удобные, современные многоразовые бутылки, тем самым сберечь нашу планету от пластика.