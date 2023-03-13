В голосовании приняли участие всего 819 пользователей госуслуг.

Власти подвели итоги опроса на тему реконструкции железнодорожного вокзала Владимира. Более 40% респондентов устраивает вариант с применением керамогранита. Почти 30% высказались резко против него.В голосовании приняли участие всего 819 пользователей госуслуг. Владимирцам надо было ответить на четыре вопроса. Касаемо состояния объекта почти 42% поставили вокзалу «тройку». Ещё 26% высказавшихся считают, что оно неудовлетворительное. Ещё 16% оценили внешний вид на «кол».При этом 81% участников опроса высказался за реновацию. При выборе отделочного материала жителей региона прежде всего волнует сохранение архитектурной целостности (18%). Более 10% набрали варианты долговечность, практичность, безопасность, дизайн и удобство в обслуживании.Выбор керамогранита в качестве отделочного материала поддерживают 40% опрошенных владимирцев. Галочку напротив ответа «совершенно не устраивает» поставил каждый третий.Далее результаты исследований направят в РЖД. Модернизация должна начаться в 2023 году. Ранее стало известно, что госинспекция признавать здание памятником архитектуры.