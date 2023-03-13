Под Суздалем в лобовом столкновении с выехавшим на встречную полосу большегрузом погибли 4...
Под Суздалем в лобовом столкновении с выехавшим на встречную полосу большегрузом погибли 4 человека.
Сегодня ночью на 259 км автодороги Р – 132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе в результате столкновения автомобилей «Газель», «Вольво – ХС70» и «Мазда» с грузовым автомобилем «Вольво» с прицепом. Грузовик перевозил большую железобетонную балку - и, возможно, из-за гололеда - выехал на встречную полому движения.
По предварительным данным, 4 человека погибли и 1 человек госпитализирован в медицинское учреждение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело. Назначены проверки лиц, ответственных за безопасность грузоперевозок.
В настоящее время движение транспортных средств на данном участке пути затруднено.
Поэтому лучше ехать в объезд:
- из Владимира в сторону Юрьев-Польского по дороге «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» до Старого Двора.
- и далее по автодороге «Владимир-Иваново» - «Гнездилово-Туртино-Старый Двор» до Суздаля.
Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.