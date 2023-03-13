Под Суздалем в лобовом столкновении с выехавшим на встречную полосу большегрузом погибли 4...

Под Суздалем в лобовом столкновении с выехавшим на встречную полосу большегрузом погибли 4 человека.Сегодня ночью на 259 км автодороги Р – 132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе в результате столкновения автомобилей «Газель», «Вольво – ХС70» и «Мазда» с грузовым автомобилем «Вольво» с прицепом. Грузовик перевозил большую железобетонную балку - и, возможно, из-за гололеда - выехал на встречную полому движения.По предварительным данным, 4 человека погибли и 1 человек госпитализирован в медицинское учреждение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело. Назначены проверки лиц, ответственных за безопасность грузоперевозок.В настоящее время движение транспортных средств на данном участке пути затруднено.Поэтому лучше ехать в объезд:- из Владимира в сторону Юрьев-Польского по дороге «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» до Старого Двора.- и далее по автодороге «Владимир-Иваново» - «Гнездилово-Туртино-Старый Двор» до Суздаля.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.