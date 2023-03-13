Потерявшая в ДТП мужа и неродившегося ребенка жительница Владимирской области готовится к выписке...

Потерявшая в ДТП мужа и неродившегося ребенка жительница Владимирской области готовится к выписке из больницы.В январе мы рассказывали, что в резонансной аварии (лобовое столкновение автомобилей «Лада» и «Шевроле» на 15 км автодороги «Муром-М7») погибли водитель и пассажир машины «Службы здоровья» Муромской городской больницы №3. Еще два человека с тяжелыми травмами попали в больницу, в том числе беременная жена погибшего водителя.Только в конце февраля она пришла в себя. К сожалению, врачам пришлось прервать ее беременность. Пострадавшая перенесла несколько операций. Кроме того, у нее были сломаны бедро и голень. Ориентировочно 15 марта ее заберут домой родственники, рассказал отец погибшего мужа пациентки.Муромский городской суд поместил под стражу водителя, который обвиняется в совершении этого ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Стало известно, что он попросил прощения и пытается договориться о выплаты компенсации родственникам погибших и выжившей пострадавшей.Между тем, деньги ей очень необходимы - вместе с покойным мужем они взяли дом в ипотеку и теперь банк требует выплат под угрозой подачи иска в суд.Фото пресс-службы УМВД и ГУ МЧС по Владимирской области.