Движение временно приостановилось на участке Большой кольцевой линии от Новаторской до Аминьевской.

Движение временно приостановилось на участке Большой кольцевой линии от "Новаторской" до "Аминьевской".Причиной стал кратковременный выброс воды и глины в правом тоннеле между "Аминьевской" и "Мичуринским проспектом". Без согласования с Московским метрополитеном частная компания проводила бурильные работы на этом участке, телеканал "Москва 24" со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.Бурение привело к выбросу глины и песка. На время проведения восстановительных работ движение на участке приостановили.По внутренней стороне движение не останавливалось. Пассажиры могли выбрать альтернативные маршруты передвижения.По словам Ликсутова, метрополитен обратился Следственный комитет и ГУМВД по Москве для проведения проверки.