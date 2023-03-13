Прокуратура требует отремонтировать крыши многоквартирных домов в городе Коврове. Было...

Прокуратура требует отремонтировать крыши многоквартирных домов в городе Коврове.Было установлено, что в 2015 году ООО «КСК» по договору с «Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» организовывало капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 61 по улице Лопатина. Но, к сожалению, что-то пошло не так. И ремонтные работы должным образом не были проведены, как сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки в Октябрьский районный суд города Владимира направлено исковое заявление об обязании НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» организовать проведение восстановительных работ.Аналогичные нарушения были зафиксированы и в отношении многоквартирных домов №3 по улице Социалистическая города Коврова и № 17 посёлка Первомайский.Теперь ремонт крыш (и устранение нарушений) находится на контроле городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com