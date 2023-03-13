Сегодня свой день рождения отмечает Алиса Аксёнова, Герой труда Российской Федерации, почётный...

Сегодня свой день рождения отмечает Алиса Аксёнова, "Герой труда Российской Федерации", почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Поздравления в адрес музейной легенды приходят со всей страны.Музей стал главной линией её судьбы. Благодаря Алисе Аксёновой - "железной музейной леди" Владимиро-Суздальский музей-заповедник обрёл статус истинной музейной империи. Алиса Ивановна Аксёнова родилась 13 марта 1931-ого года. Выпускница Московского Государственного института культуры на пост директора музея-заповедника была назначена в январе 1960-ого. И эта дата стала точкой отсчёта её блестящей музейной биографии. 55 памятников, десятки экспозиций в трех городах, музеификация культурного наследия, признание всего музейного сообщества- таким стал музей-заповедник в эпоху Аксёновой. Для коллег со всей России Алиса Ивановна- пример служения российской культуре, верности избранному делу, настоящим хранителем наследия. Алиса Аксёнова- лауреат двух Государственных премий, обладатель множества правительственных наград, почетный гражданин Владимирской области, городов Владимира и Суздаля. Команда ГТРК "Владимир" присоединяется к поздравлениям в адрес "музейной королевы". Алисе Ивановне Аксёновой мы желаем крепкого здоровья, бодрости и сил!