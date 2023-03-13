Смотрите Вести в 14.30: Владимирскую область затопило снежным дождем
Накрыл циклон.
- Потоп,...
Смотрите "Вести" в 14.30: Владимирскую область затопило снежным дождем
Накрыл циклон.
- Потоп, гололед и массовые ДТП. Последствия температурных скачков - в нашей оперативной региональной сводке.
Чудо реплантации.
- Состояние стабильно, кровообращение восстановлено. Нижегородские врачи спасли ковровскому подростку отрубленную кисть.
Голос Донбасса.
- Пережитое на Донбассе выражает в рифме. Во Владимире прошел творческий вечер поэта и военкора Анны Долгаревой.