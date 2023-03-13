Смотрите Вести в 14.30: Владимирскую область затопило снежным дождем Накрыл циклон. - Потоп,...

Смотрите "Вести" в 14.30: Владимирскую область затопило снежным дождемНакрыл циклон.- Потоп, гололед и массовые ДТП. Последствия температурных скачков - в нашей оперативной региональной сводке.Чудо реплантации.- Состояние стабильно, кровообращение восстановлено. Нижегородские врачи спасли ковровскому подростку отрубленную кисть.Голос Донбасса.- Пережитое на Донбассе выражает в рифме. Во Владимире прошел творческий вечер поэта и военкора Анны Долгаревой.