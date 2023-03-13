Смотрите Вести в 21.05: оттепель привела к потопам не только на улицах региона, но и в...

Смотрите "Вести" в 21.05: оттепель привела к потопам не только на улицах региона, но и в домахИтоги экспертизы.- Ей пришлось хоронить своего ребенка дважды. Поможет ли эксгумация жительнице Юрьев-Польского доказать вину врачей в смерти сына?Журчат ручьи.- Мартовская капель - внутри квартир. Владимирцы негодуют - оттепель привела к потопам не только на улицах региона, но и в домах.Выйти из сумрака.- И Золотые ворота - в тени. Почему главный символ региона на протяжении нескольких месяцев остается подсвеченным лишь наполовину?