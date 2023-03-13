Смотрите Вести в 21.05: оттепель привела к потопам не только на улицах региона, но и в...
Смотрите "Вести" в 21.05: оттепель привела к потопам не только на улицах региона, но и в домах
Итоги экспертизы.
- Ей пришлось хоронить своего ребенка дважды. Поможет ли эксгумация жительнице Юрьев-Польского доказать вину врачей в смерти сына?
Журчат ручьи.
- Мартовская капель - внутри квартир. Владимирцы негодуют - оттепель привела к потопам не только на улицах региона, но и в домах.
Выйти из сумрака.
- И Золотые ворота - в тени. Почему главный символ региона на протяжении нескольких месяцев остается подсвеченным лишь наполовину?