Они начнут работать с 1 сентября.

С 1 сентября во Владимирской области у директоров появятся советники по воспитанию детей. Об этом рассказал Александр Авдеев.«На коллегии по образованию решено вернуть воспитание в образовательный процесс. Советник - это будет друг детей, помощник, наставник, который поможет им реализовать свои возможности. Работать он будет не только со школьниками. Его помощь потребуется, если у ученика конфликт с родителями или педагогами. В нашем регионе будет более 140 таких советников. Кандидатуры уже подобраны. Уверен, что введение новой должности будет иметь только положительный эффект», - пояснил губернатор.Добавим, что по решению коллегии министерства образования Владимирской области власти проработают вопрос внедрения в школьную программу курса «Моя Родина — Владимирский край». Краеведение познакомит ребят с историей, географией, культурой и литературой области.