Полицейские задержали в Александровском районе местного жителя, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев на 102 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД 13 марта.

Полицейские задержали в Александровском районе местного жителя, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев на 102 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД 13 марта. В органы пришло заявление о незаконной рубке в районе деревни Монастырево в конце февраля. Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали 62-летнего мужчину, живущего неподалеку. Оказалось, что он вернулся на место