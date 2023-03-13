В Гусь-Хрустальном местный житель забил до смерти соседа своей подруги. Подробности истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. По версии следствия, в январе

В Гусь-Хрустальном местный житель забил до смерти соседа своей подруги. Подробности истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. По версии следствия, в январе неоднократно судимый мужчина пришел в гости к знакомой, чтобы весело провести время. Вышел покурить на лестничную площадку и услышал жалобы других проживающих на одного из соседей. Тот, якобы, постоянно употребляет алкоголь и