Прокуратура добивается устранения недостатков.

В Коврове подрядчик некачественно отремонтировал крыши трёх домов. Прокуратура добивается устранения недостатков.В 2015 году ООО «КСК» и «Фонд капитального ремонта» договорились о капремонте кровли дома №61 по улице Лопатина. Работы выполнены ненадлежащим образом. При этом Фонд даже не пытался заставить строителей устранить нарушения.По результатам проверки в Октябрьский районный суд Владимира подан иск с целью организовать восстановительные работы. Аналогичная история произошла с домами №3 по улице Социалистической и №17 в посёлке Первомайский.Устранение нарушений находится на контроле горпрокуратуры.