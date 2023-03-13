В Коврове во время судебного заседания произошло примирение водителя катка, насмерть задавившего бригадира, с семьей погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе Ковровского горсуда.

В Коврове во время судебного заседания произошло примирение водителя катка, насмерть задавившего бригадира, с семьей погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе Ковровского горсуда. Водитель катка полностью возместил ущерб и принес извинения потерпевшей стороне, в связи с чем семья погибшего забрала заявление и попросила прекратить уголовное дело, несмотря на возражения гособвинителя. Напомним, по версии следствия, уроженец