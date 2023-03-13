За мзду он помогал готовить документы по УДО для заключенных.

В Петушках бывший начальник отдела из ИК-2 осуждён за взятки. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Офицер входил в состав комиссии, уполномоченной готовить документы по УДО для заключенных. В марте 2020 года, получив 300 тысяч рублей, он поддержал решение о направлении ходатайства на одного из зэков в Петушинский районный суд.По аналогичной схеме в мае того же года обвиняемый получил 200 тысяч рублей, а в феврале 2021 года ещё 400 тысяч рублей.В результате оперативники отдела собственной безопасности ФСИН раскрыли преступные действия коллеги. Он получил 8 лет колонии, штраф в 1,2 млн рублей, а также на 4 года оказался лишён возможности работать в госструктурах.