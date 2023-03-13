В ночь с 12 на 13 марта в Суздальском районе на 259 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором четыре человека погибли и один пострадал. По

В ночь с 12 на 13 марта в Суздальском районе на 259 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором четыре человека погибли и один пострадал. По предварительным данным УМВД России по Владимирской области, на трассе столкнулись «Газель», «Вольво – ХС70» и «Мазда» с грузовым автомобилем «Вольво» с прицепом, перевозящим