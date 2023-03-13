На Клязьме рядом с вязниковским понтонным мостом распилили лёд. Так здесь готовятся к весеннему половодью.

На Клязьме рядом с вязниковским понтонным мостом распилили лёд. Так здесь готовятся к весеннему половодью.Для предупреждения чрезвычайных ситуаций планируется привлечь более 300 человек, 100 единиц техники и 29 плавательных средств.В период половодья за рекой будут работать два магазина и автолавка. Уже сделан запас продуктов и товаров первой необходимости на 3 миллиона рублей. В марте жители получат пенсии и социальные пособия. Школьники продолжат учебу в местной школе. А медпомощь возложат на ФАПы деревни Козлово и поселка Бурино.«В медучреждениях сформирован хороший запас лекарств. Про противопожарную безопасность тоже подумали. Объём работ большой, поэтому начали заблаговременно. По прогнозам синоптиков, ничего чрезвычайного не должно быть. Но... бережёного Бог бережёт!» - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.