На Клязьме рядом с вязниковским понтонным мостом распилили лёд. Так здесь готовятся к весеннему половодью.
На Клязьме рядом с вязниковским понтонным мостом распилили лёд. Так здесь готовятся к весеннему половодью.
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций планируется привлечь более 300 человек, 100 единиц техники и 29 плавательных средств.
В период половодья за рекой будут работать два магазина и автолавка. Уже сделан запас продуктов и товаров первой необходимости на 3 миллиона рублей. В марте жители получат пенсии и социальные пособия. Школьники продолжат учебу в местной школе. А медпомощь возложат на ФАПы деревни Козлово и поселка Бурино.
«В медучреждениях сформирован хороший запас лекарств. Про противопожарную безопасность тоже подумали. Объём работ большой, поэтому начали заблаговременно. По прогнозам синоптиков, ничего чрезвычайного не должно быть. Но... бережёного Бог бережёт!» - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.