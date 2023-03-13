Людей обвиняют в госизмене и заставляют переводить свои сбережения на чужие счета.

Жителей Владимирской области предупредили о новом виде мошенничества, при котором жертву обвиняют в измене Родине. Об этом рассказали в пресс-службе «Сбербанка».Аферисты звонят клиенту, представляются сотрудниками МВД или ФСБ, сообщают, что его личные данные попали к недобросовестному сотруднику банка, который переводит деньги в пользу армии Украины. Далее человеку объясняют, что именно он отвечает за все транзакции, за которые грозит до 20 лет тюрьмы. В итоге «Служба безопасности банка» вынуждает клиента переводить свои сбережения на чужие счета и брать кредиты. Якобы таким образом он поможет поймать недобросовестного сотрудника.В пресс-службе заверяют, что такие звонки могут поступать только от злоумышленников. Не верьте подобным обвинениям и кладите трубку.