Смотреть на пляски с топаньем и свистом эти люди давно устали. А говор пьяных мужичков звенит в ушах. Речь не о стихотворении Лермонтова. В жилом доме №7 по улице Тракторная целых два

Смотреть на пляски с топаньем и свистом эти люди давно устали. А говор пьяных мужичков звенит в ушах. Речь не о стихотворении Лермонтова. В жилом доме №7 по улице Тракторная целых два развлекательных заведения. Основное количество посетителей в маркет-баре. Ночной магазин работает до самого утра. Его нетрезвые посетители шумят под окнами и мешают местным жителям