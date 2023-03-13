Владимирцы вернулись с соревнований с золотом, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.

В Казани завершился чемпионат России по спортивной гимнатстике. Владимирцы вернулись с соревнований с золотом, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.Наш регион представляли спортсмены из школы олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева. Кирилл Прокопьев выиграл вольные упражнения. Алексей Усачёв взял «серебро» в опорном прыжке. Илья Заика стал вторым на кольцах. У Лейлы Васильевой «бронза» в вольных упражнениях.Поздравляем ребят с успешным выступлением.