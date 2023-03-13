Владимирскую область из-за потепления зальет талыми водами. Днем 14 марта 2023 года воздух...

Владимирскую область из-за потепления зальет талыми водами.Днем 14 марта 2023 года воздух прогреется до 5 градусов тепла, прогнозируют синоптики.Ночи при этом останутся холодными, температура будет опускаться до - 7.Уже утром небо затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Снег, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится.А 15 и 17 марта во Владимирской области могут пройти проливные дожди.Народный прогноз погоды14 марта почитается память первомученицы Евдокии. В старину по Евдокии судили о лете и будущем урожае: «Какова Евдокия, таково и лето»; «Отколе ветер в Евдокию, оттуда и все лето». «Если грачи прилетели до Евдокии - лето будет мокрое, а снег сойдет рано». Если 14 марта идет снег с дождем и дует теплый ветер, значит лето будет мокрое; а мороз и ветер с севера - к лету холодному.Фото https://www.pxfuel.com/en