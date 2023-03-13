Он нанёс ей 5 ножевых ударов.

Во Владимирской области 24-летний внук признался в убийстве бабушки. Об этом сообщают региональное СУ СК и УМВД.По версии следствия, 8 марта между ним и 76-летней пенсионеркой произошла ссора из-за того, что та пыталась выгнать юношу из дома. Разозлившись, парень . После совершения преступления молодой человек скрылся, но вскоре был задержан в московском метро. На допросе он признал свою вину.На фигуранта завели уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об аресте душегуба.