Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

Во Владимире 14 марта перекроют движение на улице Никитской. Об этом сообщили в мэрии.С 9 до 17 часов коммунальщики будут заниматься опиловкой деревьев от дома №1 до дома № 4 «А». Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.