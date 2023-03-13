14 марта во Владимире пройдет опиловка деревьев на улице Никитской от дома №1 до дома №4, из-за чего на участке дороги будет перекрыто движение. По данным пресс-службы мэрии Владимира, работы

14 марта во Владимире пройдет опиловка деревьев на улице Никитской от дома №1 до дома №4, из-за чего на участке дороги будет перекрыто движение. По данным пресс-службы мэрии Владимира, работы пройдут с 9:00 до 17:00. Водителям рекомендуют заблаговременно выбирать пути объезда. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!