С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181956 владимирцев.

Во Владимирской области 13 марта выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 24 человек. Еще 11 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Юрьев-Польском, 6 - в Ковровском, по 3 - в Кольчугинском, Суздальском, Собинском и Александровском, по 2 - в ЗАТО Радужный, Камешковском, Меленковском и Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181956 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50391 заболевших во Владимире, 21587 - в Ковровском районе и 19704 - в Муроме.