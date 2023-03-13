В МЧС рекомендуют покупать извещатели только в специализированных магазинах, где их цена составляет порядка 500 рублей.

Во Владимирской области аферисты втридорога продают автономные извещатели. Недобросовестные бизнесмены начали использовать новый закон в корыстных целях.С 1 марта все дома, в которых живут многодетные семьи и пары, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями. В 33-ем регионе зафиксированы случаи, когда неизвестные предлагают жителям купить устройства по завышенной цене, убеждая в необходимости оборудования.В МЧС рекомендуют покупать извещатели только в специализированных магазинах, где их цена составляет порядка 500 рублей.«Если вам предлагают устройство в разы дороже – это мошенники!», - резюмировали в пресс-службе спасательного ведомства.