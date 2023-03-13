Во Владимирской области прошли снежные гонки на Запорожцах. ЗАЗ - это звучит гордо! Зиму...

Во Владимирской области прошли снежные гонки на "Запорожцах".ЗАЗ - это звучит гордо! Зиму "зазаводы"- владельцы раритетных "Запорожцев"- проводили зрелищными заездами.Впервые традиционные "ЗАЗогонки" принял автодром Колокша в Собинском районе. Как рассказали "Вестям" организаторы, участниками состязаний на автораритетах стали 20 экипажей. Представители Москвы, Серпухова, Тулы, Владимира. Погодные условия были непростыми, но "ЗАЗы" не подкачали. В числе "пилотов" была и одна девушка. По словам владельцев "Запорожцев", "зазоводство"- это целая культура. Самая массовая советская малолитражка по-прежнему в деле.(Видео группы ВК Автодром "Колокша")