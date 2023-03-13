Во Владимирской области снежным дождем затопило дороги и тротуары. Область поплыла. В минувшие...

Во Владимирской области снежным дождем затопило дороги и тротуары.Область поплыла. В минувшие выходные регион накрыл циклон, вызвавший сначала обильные снегопады, а после - резкое потепление и дождь.(ВК "Подслушано во Владимире")Областная столица оказалась не готова к мартовских ручьям. Владимирцы делятся кадрами огромных луж, по площади и глубине больше похожих на озера. Ливневки забиты снегом и льдом. Похожая картина и в районах.(Видео "Гусь-инфо")Это, например, видео из Гусь-Хрустального - одна из центральных улиц города ушла под воду.(ВК "Подслушано Ковров")А это уже Ковров, проспект Ленина - площадка у местного магазина. Там, судя по снимку, в пешеходной зоне начался настоящий ледоход.Эти впечатляющие кадры также из города оружейников. Многоквартирный дом на Либерецкой. Люди открыли дверь - и в подъезд хлынул поток воды.Добавим, сегодня мороз вновь сковал лужи льдом, но на завтра синоптики обещают плюсовые температуры.