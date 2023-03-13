Во Владимирской области снежным дождем затопило дороги и тротуары.
Область поплыла. В минувшие...
Во Владимирской области снежным дождем затопило дороги и тротуары.
Область поплыла. В минувшие выходные регион накрыл циклон, вызвавший сначала обильные снегопады, а после - резкое потепление и дождь.
(ВК "Подслушано во Владимире")
Областная столица оказалась не готова к мартовских ручьям. Владимирцы делятся кадрами огромных луж, по площади и глубине больше похожих на озера. Ливневки забиты снегом и льдом. Похожая картина и в районах.
(Видео "Гусь-инфо")
Это, например, видео из Гусь-Хрустального - одна из центральных улиц города ушла под воду.
(ВК "Подслушано Ковров")
А это уже Ковров, проспект Ленина - площадка у местного магазина. Там, судя по снимку, в пешеходной зоне начался настоящий ледоход.
Эти впечатляющие кадры также из города оружейников. Многоквартирный дом на Либерецкой. Люди открыли дверь - и в подъезд хлынул поток воды.
Добавим, сегодня мороз вновь сковал лужи льдом, но на завтра синоптики обещают плюсовые температуры.