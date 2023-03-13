Во Владимирской области сотрудник исправительной системы попался на взятке в 400 тысяч...

Во Владимирской области сотрудник исправительной системы попался на взятке в 400 тысяч рублей.Ивлев А.О., бывший сотрудник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области с помощью осужденного получил от родственников лиц, отбывающих наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, взятки на общую сумму 375 000 рублей за поддержку их ходатайств об условно-досрочном освобождении. Еще 400 000 рублей он получить не смог так как они были изъяты отделом собственной безопасности УФСИН России по Владимирской области.Приговором Петушинского районного суда ему назначено 8 лет строгого режима, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Со штрафом в размере 1 200 000 рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных правоохранительных органах, на срок 4 года.Фото https://www.pxfuel.com/en