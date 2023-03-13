Синоптики обещают до +7 градусов Цельсия.

Во Владимирской области из-за потепления может затопить улицы некоторых населённых пунктов. Синоптики обещают до +7 градусов Цельсия.Таяние снега может спровоцировать потоп во многих городах и районах. В частности, во Владимире некоторые организации и жители домов уже жалуются на огромные лужи и подтопление.По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни 33-ий регион окажется в зоне аномально высоких температур. На ЦФО надвигаются южные воздушные массы, которые принесут потепление до +7. Кроме того, на протяжении почти всей недели ожидаются дожди со снегом, что также будет способствовать подтоплению территорий.