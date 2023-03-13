В 00-01 13 марта на 259 км автомагистрали столкнулись четыре машины.

Во Владимирской области в массовом ДТП на трассе Р-132 пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.В 00-01 13 марта на 259 км автомагистрали столкнулись четыре машины. На место выезжали спасатели, полиция и медики: 21 человек и 8 единиц техники. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших и передали их скорой. Количество раненых не уточняется.Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.