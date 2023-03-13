Задокументировано более двух тысяч административных правонарушений.

Во Владимирской области в рамках операции «Быт» возбуждено 100 уголовных дел. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области.Цель мероприятий - работа с нарушителями в сфере семейно-бытовых отношений, профилактика социального неблагополучия, усиление контроля за образом жизни людей, склонных к совершению преступлений.Так, полицейские проверили более 1300 человек. Вновь на учет попал 51 владимирец. Сотрудники МВД завели 100 уголовных дел, более 20 из которых - мелкое хищение. Задокументировано более двух тысяч административных правонарушений.