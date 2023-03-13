Во Владимирской области внук признался в убийстве бабушки на 8 марта. По версии следствия, 8 марта...

Во Владимирской области внук признался в убийстве бабушки на 8 марта.По версии следствия, 8 марта 2023 года в Покрове между обвиняемым и его бабушкой произошла ссора. Она хотела, чтобы он ушел из дома, но внук нанес пострадавшей не менее 5 ударов ножом в грудь. Она скончалась на месте.После совершения преступления молодой человек скрылся от органов следствия, однако, 11 марта текущего года он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в следственный отдел по Петушинскому району, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Вину признал, в содеянном раскаялся.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/en