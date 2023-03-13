Во Владимирской области за сутки подтверждено еще 76 случаев заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области за сутки подтверждено еще 76 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.На территории региона за прошедшие сутки (13 марта 2023 года) лабораторно подтверждено 76 случаев:24 сл. в городе Владимире;11 сл. в Муромском районе,10 сл. в Гусь-Хрустальном районе,6 сл. в Ковровском районе,5 сл. в Юрьев-Польском районе,3 сл. в Кольчугинском районе,3 сл. в Александровском районе,3 сл. в Собинском районе,3 сл. в Суздальском районе,2 сл. в городе Радужный,2 сл. в Камешковском районе,2 сл. в Меленковском районе,2 сл. в Вязниковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181 956 случаев заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»