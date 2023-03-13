Во Владимирской области закрыли уголовное дело бывшего директора «Центра закупок» Нелли...

Во Владимирской области закрыли уголовное дело бывшего директора «Центра закупок» Нелли Зиновьевой.Напомним, «Центр закупок» в 2021 году отвечал за приобретение льготных лекарств по заявкам медицинских учреждений региона. Тогда и начались проблемы с получением «прописанных» (льготных) медикаментов.Причину «коллапса» выдачи лекарств объяснили тем, что в регионе происходил переход на новую систему закупок лекарств. Правда, директору «Центра закупок» - Нелли Зиновьевой всё равно было предъявлено обвинение в халатности.Многие пациенты были вынуждены покупать жизненно необходимые лекарства за свой счет. И до сих пор люди обращаются с исками о возмещении затраченных средств.Известно, что рассмотрение дела Нелли Зиновьевой началось в мае 2022 года в Суздале. 27 февраля должно было состояться очередное заседание, однако дело было закрыто по указанной причине: «Истечение сроков давности уголовного преследования».Фото: pxfuel.com