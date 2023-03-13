Во Владимирской области жители села Волосово Собинского района жалуются на слив отходов в реку...

Во Владимирской области жители села Волосово Собинского района жалуются на слив отходов в реку Колочку.Для жителей села этот природный водоток – спасение летом от палящей жары, а в остальное время – место сезонной рыбалки и отдыха. Некоторые семьи, у кого дома находятся особенно близко к Колочке, даже используют воду в быту. Например, для бани.Как и в старые времена, жители села считают реку – кормилицей, а её берега – местом отдыха для подрастающих поколений. И никакого моря не надо! Пусть небольшая речка, но зато своя. В самом сердце села.Какого же было удивление у местных рыбаков, когда 7-го марта (этого года) на улице Заречной, возле моста, было замечено последствие слива отходов фермерскими хозяйствами в эту самую реку Колочку! Ужасный запах навоза, пена и зеленоватый оттенок воды привёл в ужас всё село.Вот что рассказала местная жительница и староста села Волосово – Александра Молотова:- Раньше такое уже случалось у нас, когда совхоз «Стародворский» сливал свои отходы с ферм, тем самым нанося ущерб экологии водных ресурсов. На этот раз также необходимо разобраться в ситуации. У меня есть фотографии и видео, сделанные рыбаками во время обнаружения проблемы. С 7-го марта, когда мы забили тревогу, до 12 марта (текущего года) так и никто не приехал на место, где всё произошло, чтобы оценить ситуацию. Я имею ввиду - взять пробу воды. Почему? 9-го марта приезжала лишь глава администрации Толпуховского поселения, которая сказала, что река уже чистая. А как она это поняла? После её приезда я лично дошла до реки и сделала фото, на которых видно - проблема всё равно остаётся.- Из Министерства природопользования и экологии Владимирской области пообещали 9-го марта прислать машину с проверкой. И что вы думаете? Тишина. Говорили о приезде экологов. И где они? Снова тишина. Я через «Госуслуги» подала жалобу в прокуратуру, но и это будет рассматриваться в течение 30 дней, а улики все «утекают» в буквальном смысле. Куда нам ещё обращаться, чтобы нас услышали?Александра Молотова рассказала, что 8-го марта налила воду из реки Колочки в чистую бутылку (в присутствии свидетелей). Весь процесс местные жители снимали на видео. После того, как вода была налита в бутыль, её опечатали. Но, как признаётся Александра, боится, что всё это уже бесполезно:- До 15 марта «виновный» (хозяин предприятия, откуда предположительно и происходил слив отходов), как нам сказали в администрации, должен приехать для составления протокола. Даже меня хотят пригласить на эту встречу. Но наказание ему уже будет минимальным, так как доказательством останутся лишь фото и видео. Как такое возможно? Почему проблему не решают сразу же? Это же наша экология! Чистота рек во Владимирской области и так оставляет желать лучшего, а никто не хочет помочь – просто разобраться в проблеме, привлечь к ответственности виновных по всей строгости закона.В социальной сети Вконтакте на электронное обращение жителей 9-го марта отреагировало Правительство Владимирской области, цитируем:«Выявлен собственник, который загрязнил р. Колочку. Его вызвали в администрацию МО Толпуховское Собинского района для составления протокола. Будет привлечен к ответственности. Размер штрафа будет определен административной комиссией. Благодарим за информацию».А тем временем, в селе Волосово проживает около 300 человек, много семей с маленькими детьми. Александра Молотова, например, родилась здесь и выросла. Она отмечает, что в реке Колочке окунаются на Крещение зимой, купают малышей летом, рыбачат как осенью, так и весной. Это центр жизни всего села.Раньше в соседней деревне Чурилово была в рабочем состоянии и платина. Река казалась полноводнее. Сегодня же, как рассказывают местные жители, платина вышла из строя, но никто не обращает на это внимание. И река обмелела, но до сих пор славилась своей чистотой и … раками! Да-да, они здесь водятся. И даже зимуют.Жителям села Волосово хочется верить, что и дальше они будут продолжать рыбачить без опаски и встречать раков, а не наблюдать ту картину, что они запечатлели на фотографиях 7-го и 12-го марта текущего года.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото Александры Молотовой