Во Владимирскую область приедут снимать дипломные работы молодые режиссеры из ГИТИСа и ВГИКа. В...

Во Владимирскую область приедут снимать дипломные работы молодые режиссеры из ГИТИСа и ВГИКа.В 2022-ом, в год культурного наследия народов России, на территории Владимирской области проведено более 40-ка различных фестивалей и конкурсов. Сегодня в областной филармонии прошел Совет по культуре и искусству при губернаторе.Художники, писатели, композиторы и театральные деятели встретились, чтобы обсудить важнейшие вопросы развития культурной жизни региона. 2023-ий - объявлен Годом педагога и наставника. Во Владимирской области запланирован цикл новых музыкальных и театральных мероприятий. Заместитель губернатора Владимир Куимов заявил, что регион уверенно выполняет целевые показатели нацпроекта "Культура". Особое внимание будет уделено и развитию местной киноиндустрии, которая последние годы испытывает серьезные трудности.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Мы подписали соглашение с ГИТИСом и ВГИКом где есть государственное задание о возможности работы молодых режиссеров на территории Владимирской области, чтобы они здесь выполняли свои дипломные работы, таким образом они и продвигают нашу территорию, делают в том числе и интересное документальное кино.