В отношении должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности грузоперевозок, проводится проверка.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими под Суздалем. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области.Ранее редакция vlad.aif.ru , что в ночь на 13 марта на трассе Р-132 произошла авария с пострадавшими. На место выезжали спасатели, медики и полиция.К 12 часам дня по предварительным данным УМВД стало известно, что в столкновении «Газели», «Вольво – ХС70» и «Мазды» с грузовиком «Вольво», перевозившим бетонную балку, погибло четверо и пострадал один человек. Сейчас он госпитализирован в больницу. На участке дороги образовалась пробка.Полиция завела уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД). В отношении должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности грузоперевозок, проводится проверка.