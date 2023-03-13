Жительница Коврова будет отбывать наказание в виде принудительных работ за кражу из...

Жительница Коврова будет отбывать наказание в виде принудительных работ за кражу из автомобиля.Ковровским городским судом был вынесен приговор местной жительнице, которая на стоянке торгового центра обворовала припаркованный автомобиль.Женщина через стекло увидела рюкзак и, легко открыв переднюю дверь машины, скрылась с места преступления.В похищенном рюкзаке находились личные вещи потерпевшей: 135 000 рублей, кошелек (стоимостью 1 583 рубля), золотая цепочка (стоимостью 4 929 рублей) и пр.В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала лишь частично. От дачи показаний она также отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.Приговором суда женщине назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием в доход государства 10% заработной платы.Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о возмещении материального ущерба.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: pxfuel.com