Сегодня в Государственной Думе обсудили перспективы развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры.

Среди стратегических проектов РЖД – строительство высокоскоростных магистралей, в том числе «Москва - Казань- Екатеринбург», которая пройдёт через Владимирскую область.Вопрос о сроках строительства ВСМ «Москва – Казань – Екатеринбург» поднял депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин.«Разработка проектно-сметной документации для участка магистрали «Москва – Казань» завершена. Эксперты дали положительные отзывы проекту. К строительству всё готово», – сообщил Говырин в своём – «Строительство пройдёт поэтапно. Сначала, в 2028-м, начнут участок от Москвы до Нижнего Новгорода. Затем, уже в 2032 году, дорогу будут строить на участке от Нижнего до Казани. Полностью магистраль доведут до столицы Татарстана к 2036 году».К 2028 году РЖД совместно с российскими компаниями запустит в производство российские высокоскоростные поезда, которые будут развивать скорость до 360 км/ч.